كم بلغ عدد الوفيات بين الحجاج نتيجة الحرّ الشديد!

تسببت درجات الحرارة الشديدة بوقوع وفيات بين العديد من الحجاج، فيما لم يتم الإعلان رسميا من قبل السعودية عن عدد وفيات موسم الحج هذا العام حتى الآن.

ففي ليبيا، أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، وفاة الحاج مصطفى علي صالح الكيلاني من حجاج تنسيقية الجبل الغربي وهو واقف على صعيد عرفات.

وفي الأردن، أفادت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، بأنه “توفي 6 مواطنين أردنيين كانوا يؤدون مناسك الحج إثر إصابتهم بضربة شمس”.

وقالت الوكالة: “تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وفاة 6 مواطنين أردنيين كانوا يؤدون مناسك الحج، إثر إصابتهم بضربة شمس”.

من جهته، أكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية، السفير سفيان القضاة، إن “الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة للمملكة في جدة، تتابعان مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذويهم بنقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن”.

وأعرب السفير عن “أصدق التعازي والمواساة لأسر الحجاج الستة”، مشيرا إلى أن “الحجاج الستة، من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية”.

كما نشر موقع “رؤيا نيوز” الأردني، “أن عدد الوفيات بين الحجاج الأردنيين وصل إلى 14 شخصًا”.

في السياق، وصل عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 9 أشخاص، حسب ما نقلت صحيفة المصري اليوم، وجاءت الوفيات من محافظات مختلفة مثل الغربية والدقهلية وشمال سيناء، ولفتت الصحيفة إلى أن سبب بعض الوفيات متعلق بالإجهاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وكان موقع “هسبريس” المغربي، أشار، يوم الخميس الفائت،إلى وفاة 5 حجاج من المملكة، 3 منهم بسبب مضاعفات مرض السكري، فيما توفي الآخرون بسبب الإجهاد الحراري.

كما كشف المرصد التونسي لحقوق الإنسان، يوم السبت، وجود 5 وفيات من بين الحجاج التونسيين خلال أداء مناسك الحج في السعودية، بسبب الحر الشديد، وجاء ذلك بعد وفاة امرأة من ولاية بجاية خلال أدائها مناسك الحج، يوم الجمعة.