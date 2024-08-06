وفاة 7 أشخاص بانقلاب سيارة لنازحين سودانيين في الكفرة

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، وفاة 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين جراء انقلاب سيارة تقل نازحين سودانيين في عمق الصحراء 170 كم حنوب الكفرة.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز، “أنه بعد ورود بلاغ عاجل وطارئ تم على الفور توجيه 3 سيارات إسعاف بطاقم طبي إلى عمق الصحراء الجنوبية بمسافة 120 كيلومتر”.

وقال رئيس جهار الإسعاف والطوارئ بالكفرة، إبراهيم بالحسن لصحيفة الأنباء الليبية، “إن الحادث وقع عندما انحرفت سيارة نوع “تندرا”، كانت تقل عددا كبيرا من اللاجئين السودانيين، بالطريق في عمق الصحراء على بعد 120 كيلومترا جنوب المدينة، وعلى الفور، وصلت ثلاث سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المدينة لتلقي العلاج اللازم”.

يذكر أن مدينة الكفرة تشهد وصول اعداد كبيرة من الفارين نتيجة للصراع الدائر في إقليم دارفور، المندلع في فبراير 2023، ويلجأون إلى مدينة الكفرة بحثا عن الأمان والاستقرار.

وفاة 7 واصابة 32 من النازحين السودانين اثر انقلاب سيارتهم بعمق الصحراء 170 كم جنوب مدينة الكفرة تم النشر بواسطة ‏جهاز الإسعاف والطوارئ‏ في الاثنين، ٥ أغسطس ٢٠٢٤