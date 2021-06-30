وفاة 7 مهاجرين إثر غرق قارب قرب لامبيدوزا الإيطالية

لقي 7 مهاجرين غير شرعيين مصرعهم، إثر غرق مركبهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، أثناء قدومهم من أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وذكرت قناة “راي نيوز 24” الإيطالية، أنه وفقا لمعلومات أولية من جهات التحقيق، فإن “قارب يحمل لاجئين انقلب في البحر على بعد حوالي 5 أميال بحرية قبالة سواحل لامبيدوزا، أمس”.

وتمكن البحارة في المنطقة من إنقاذ 46 مهاجرا، وتم نقلهم إلى الجزيرة، لتلقي الإسعافات اللازمة ، كما تم انتشال جثث 3 رجال و4 سيدات بينهم امرأة حامل.

وتتولى جهات الأمن الإيطالية التحقيق في ملابسات الحادث، حيث أوضح من تم إنقاذهم من المهاجرين في أقوالهم أن المركب كان على متنه 9 أشخاص آخرين ما زالوا مفقودين.

يُشار إلى أن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية شهدت زيادة كبيرة في عدد مراكب الهجرة غير الشرعية إليها خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل إليها، يوم الثلاثاء الماضي فقط، 4 مراكب هجرة غير شرعية على متنها 136 لاجئا.