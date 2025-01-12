وفاة 8 أشخاص بحادث سير في منطقة «اللود»

وقع صباح اليوم الاحد، حادث سير مروع على بمنطقة “اللود”، على طريق “وادي اللود”، مما أدى لوفاة 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وتقدمت وزارة الصحة بحمومة الوحدة الوطنية، “بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم جراء حادث السير الأليم الذي وقع اليوم في منطقة اللود، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات بين ركاب الحافلة التي كانت تقل 40 راكبًا”.

وأكدت الوزارة، أنها “تتابع عن كثب حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المرافق الصحية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما أعربت عن تضامنها الكامل مع أهالي الضحايا في هذا المصاب الجلل، سائلةً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل”.

ودعت وزارة الصحة “كافة مستخدمي الطرق إلى توخي الحذر والالتزام بإرشادات السلامة المرورية حفاظًا على الأرواح وسلامة الجميع”.