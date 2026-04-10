وفاة 8 أشخاص بحادث سير «مروع» في الجفرة

أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ، بوقوع حادث سير مروع بين سيارتين على طريق سمنو الجفرة، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأوضح الجهاز أن مدير مكتب إسعاف البوانيس أبلغ عبر اتصال هاتفي عن تفاصيل الحادث، الذي أسفر عن وفاة 8 مواطنين، بينهم 3 ليبيين و5 من جنسيات إفريقية.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخصين آخرين من المواطنين، جرى نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وفق الإجراءات المتبعة.

وتواصل فرق الإسعاف والطوارئ متابعة الحالة وتقديم الدعم الميداني في موقع الحادث، في حين باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

هذا وتتكرر الحوادث المرورية على الطرق السريعة في ليبيا نتيجة عوامل متعددة أبرزها السرعة الزائدة وتدهور بعض البنية التحتية، ما يفاقم من حجم الخسائر البشرية بشكل متواصل.