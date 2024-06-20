أعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة بدولة ليبيا، وفاة 8 حجاج ليبيين خلال موسم حج 1445 هجري.

جاء ذلك في بيان مرئي للناطق باسم بعثة الحج الليبية محمد الحضيري، مساء اليوم الخميس، بشأن انتهاء موسم الحج 1445 هجري.

وأفاد الحضيري بتفويج جميع الحجاج الليبيين إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة بعد أداء مناسكهم.

أضاف أن الحجاج ينعمون بصحة وعافية بعد وصولهم إلى أمكان سكناهم، مشيرا إلى أن بعض الحجاج دخلوا العناية المركزة بقى منهم 5 تحت المتابعة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتعرض للشمس خاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح الحضيري أن البعثة ستبدأ تفويج الحجاج الليبيين إلى المدينة المنورة ابتداء من يوم الأحد المقبل، بعدها سيتم نقلهم إلى المطارات الليبية عبر 32 رحلة.

بيان الناطق الرسمي باسم بعثة الحج الليبية بشأن انتهاء موسم الحج 1445 هجري #رحلة_وشوق_1445هـ #الهيئةالعامة_لشؤون_الحج_والعمرة_ليبيا تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة – ليبيا‏ في الخميس، ٢٠ يونيو ٢٠٢٤