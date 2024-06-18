وفاة 9 أشخاص جراء حريق بمشفى في إيران

توفي 9 أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء، بحريق اندلع في مستشفى في شمال إيران.

وقال التلفزيون الإيراني، أن الحريق، الذي أصبح الآن تحت السيطرة، اندلع عند الساعة 01:30 فجرا بالتوقيت المحلي، في مستشفى في مدينة رشت مركز محافظة غيلان، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد سببه.

وقال رئيس جامعة غيلان للعلوم الطبية محمد تقي أشوبي للتلفزيون “لقي تسعة أشخاص حتفهم في هذا الحريق”.

ويضم المستشفى 250 سريرا، 142 منها كانت مشغولة وقت الحريق.

وفي نوفمبر 2023، دمّر حريق هائل مركزا لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في بلدة لانغارود في المحافظة نفسها، وأسفر عن مقتل 32 شخصا.