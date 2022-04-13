وفدا النوّاب والأعلى للدولة يبحثان في القاهرة التوافق على القاعدة الدستورية

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، اجتماعات وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة لبحث التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قوله في تصريحات صحفية، إن اجتماعات لجنتي مجلسي النواب والأعلى للدولة من المتوقع أن تبدأ اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح بليحق، أن “اللجنة التابعة لمجلس النواب، شُكِّلت بناءً على التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقرّه المجلس في فبراير الماضي والقاضي بتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور”.

وأضاف أن “لجنة النواب مخولة وفق قرار تأسيسها بإجراء التعديلات اللازمة في مشروع الدستور فقط”، مشيراً إلى أن “قرار تأسيس اللجنة ينصّ على إحالة أي شيء يخالف ذلك على مجلس النواب من أجل البتّ فيه، وبالتالي لا يحق للجنة إلا بحث أمر النقاط الخلافية في الدستور”.

وأكد بليحق وصول لجنة النواب إلى العاصمة المصرية، أمس الثلاثاء، وتوقع أن تنطلق اجتماعات اللجنتين، الأربعاء، نافياً تلقيهم تفاصيل عن جدول الأعمال، أو أي دعوة إلى عقد أي جلسة لمجلس النواب.

وشكل مجلس النواب لجنة من 12 عضوا لمراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة، وشدد قرار التشكيل على أن اللجنة ملتزمة بما ورد في الإعلان الدستوري الثاني عشر، وأنه عند الاختلاف تعرض أعمال اللجنة على مجلس النواب.