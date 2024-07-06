وفد أردني يبحث إمكانية تسيير خط مباشر بين ليبيا والأردن

وصل صباح اليوم السبت إلى مطار معيتيقة الدولي، فريق من هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني في زيارة ميدانية للمطار، لبحث إمكانية تسيير خط جوي مباشر بين ليبيا والأردن عبر شركة الملكية الأردنية للطيران.

ومن المقرر أن يقوم الفريق بالتدقيق والإطلاع على التجهيزات والإجراءات المعنية المتبعة بالمطار، ومدى مطابقتها للإجراءات القياسية وللوقوف على الإجراءات المتبعة في عملية تشغيل المطار، ومدى امتثالها للمتطلبات المتعارف عليها دولياً ومن خلال هذه الزيارة.

وتخللت الزيارة جولة بأروقة صالة الركاب الجديدة والصالة المستخدمة حاليا، وعقد اجتماعا موسعا بمقر إدارة المطار لمناقشة الإجراءات التشغيلية والتدابير الأمنية والسلامة المتبعة بالمطار.

وفد من الطيران المدني الاردني في زيارة ميدانية لمطار معيتيقة الدولي 06 / 07 / 2024م.. وصلت صباح اليوم السبت الموافق: 6… تم النشر بواسطة ‏وزارة المواصلات – ليبيا‏ في السبت، ٦ يوليو ٢٠٢٤