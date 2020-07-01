وفد أعمال تركي يزور ليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار

يعتزم وفد أعمال تركي، زيارة ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين، لبحث سبل إعادة الإعمار في البلاد، بحسب ما أفادت شبكة “عربي21”.

ونقلت “عربي21” عن مسؤولان تركيان، أن الوفد سيبحث كيفية مساهمة الشركات والبنوك التركية، في إعادة إعمار ليبيا، وتأمين احتياجاتها من الطاقة.

وقال مسؤول تركي بقطاع الصناعة، إن الوفد سيضع خطة أعمال وسيركز في بادئ الأمر على الوفاء باحتياجات ليبيا من الطاقة وإعادة الإعمار وتجديد بنيتها التحتية.

وأضاف المسؤول أن البنوك الحكومية التركية ستساعد في إنشاء نظام مصرفي وهيئة تنظيمية لذلك القطاع في ليبيا، وأن العمل جارٍ لضخ أموال عبر تركيا للواردات الليبية الرئيسية.

وقال الشخص الذي فضل عدم الكشف عن هويته:

قد يجري اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة.

من جانبه قال مرتضى كارانفيل رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا، إنه من المتوقع أن يتم “قريبا” تحديد موعد جديد لاجتماع بين رؤساء شركات ليبية ومصنعي الأغذية والأدوية والسلع الأخرى الأتراك بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا.

وأضاف: “نظرا لافتقار ليبيا لقاعدة تصنيع قوية، هم يعتقدون أن هذه الصناعات قد تكون نقطة بداية جديدة لتخفيف مشكلات الإنتاج”.