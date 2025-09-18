وفد أمريكي يزور الضفة الغربية.. خطوة تاريخية وسط مساعٍ لفرض مصطلح «يهودا والسامرة»

زار وفد من المشرعين الأمريكيين الضفة الغربية اليوم الخميس في جولة وُصفت بـ”التاريخية وغير المسبوقة”، وذلك بدعوة من وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وبرفقة رئيس مجلس المستوطنات يوسي داغان.

وتجوّل الوفد في منطقة “السامرة”، في وقت يقود فيه داغان حملة داخل الكونغرس الأمريكي لتمرير قانون يحظر استخدام مصطلح “الضفة الغربية” ويُلزم باعتماد التسمية التوراتية “يهودا والسامرة”.

وصرّح ساعر بأن قيام دولة فلسطينية “سيجعل إسرائيل هدفاً سهلاً”، بينما أكد داغان أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة يمثل “عدلاً وضماناً لوجود إسرائيل”.

وتزامنت الزيارة مع انقضاء المهلة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر 2024 لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فيما كشف موقع “أكسيوس” أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ناقش خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل إمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية.