وفد أمريكي يقوم بجولة في المسجد الأقصى رفقة المخابرات الإسرائيلية

قام وفد أمريكي، اليوم الثلاثاء، رفقة عناصر من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، بجولة في المسجد المُبار.

ولم يستطع حراس المسجد الأقصى تمييز هوية الأشخاص، كما لم تعرف سبب الزيارة حتى اللحظة، بحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”.

ودخل الوفد من باب المغاربة وخرجو من باب الأسباط ومن ثم إلى شارع الواد.