وفد أمريكي يقوم بجولة في المسجد الأقصى رفقة المخابرات الإسرائيلية

قام وفد أمريكي، اليوم الثلاثاء، رفقة عناصر من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، بجولة في المسجد المُبار.
ولم يستطع حراس المسجد الأقصى تمييز هوية الأشخاص، كما لم تعرف سبب الزيارة حتى اللحظة، بحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”.
ودخل الوفد من باب المغاربة وخرجو من باب الأسباط ومن ثم إلى شارع الواد.
مصادر مؤكدة لميدان القدس: وفد أمريكي تجول برفقة شرطة ومخابرات الاحتـ.ـلال في #المسجد_الأقصى قبل قليل واقتحم المصلى القبلي، لكنه فشل في اقتحام #قبة_الصخرة بسبب امتلائها بالمصلين. pic.twitter.com/AB8mHGDS50
— ميدان القدس (@MaydanAlquds) August 10, 2021
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