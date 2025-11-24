وفد أممي رفيع يبحث دعم «مشاريع الألغام» في مصراتة

قامت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة، أولريكا ريتشاردسون، بأول زيارة لها إلى مدينة مصراتة، برفقة السفير ألبريني وفريق هيئة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام UNMAS. وأعربت ريتشاردسون عن سعادتها بلقاء عميد البلدية والمجلس البلدي ومركز إزالة الألغام الليبي LibMAC.

وتضمنت الزيارة جولة في مشروع إزالة المخلفات الحربية التابع لـ UNMAS والمموّل من إيطاليا، حيث أبرزت أهمية التعاون الوثيق بين المؤسسات الوطنية والسلطات المحلية والشركاء من المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى دور المانحين الدوليين في تعزيز سلامة المدنيين ودعم جهود التنمية في مدينة مصراتة.

كما زار الوفد المركز الوطني للأطراف الصناعية، حيث يقدم الطاقم العامل خدمات أساسية للناجين من النزاعات والحوادث المرتبطة بالمخلفات الحربية غير المنفجرة.

وأشادت ريتشاردسون بالتزام المركز بتوطين الخدمات وتقديم رعاية تأهيلية عالية الجودة، معتبرة ذلك نموذجًا يُحتذى في دعم المتضررين وتعزيز القدرة الوطنية في هذا المجال.