وفد أوروبي يزور مشروع حوسبة الإجراءات الجمركية بجمارك طرابلس

قام وفد من بعثة الاتحاد الاوروبي لإدارة الحدود EUBAM أمس الأربعاء بزيارة مقر مشروع حوسبة الإجراءات الجمركية بمديرية جمارك طرابلس.

وتأتي الزيارة في إطار تقديم الدعم اللازم لتنفيذ المراحل المقبلة من مشروع الإسيكودا وخصوصا تفعيله في المنفذ البري رأس إجدير بعد نجاح التجربة في كل من مركز جمرك ميناء طرابلس البحري ومركز جمرك مطار معيتيقة الدولي.

وتم عقد اجتماع بين كل من: مدير وأعضاء مشروع حوسبة الإجراءات الجمركية وأعضاء البعثة وبحضور مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية المكلف (مستشار المشروع).

وتم الاتفاق على المبادئ العامة للتعاون وتتمثل في بناء القدرات وتوفير المتطلبات اللازمة من رخص وغيرها، والدعم في إصلاح التشريعات بما يتوافق من نظام اسيكودا.