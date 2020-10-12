وفد إسرائيلي أمريكي يزور البحرين الأسبوع القادم

أعلن مسؤولون إسرائيليون، اليوم الاثنين، أن وفدا إسرائيليا أمريكيا، سيزور البحرين، يوم الأحد المقبل، وأنه سيغادر برحلة مباشرة من مطار بن غوريون الإسرائيلي إلى مطار المنامة البحريني.

ونقل موقع “واللا” الإسرائيلي، عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم، إنه “من المتوقع أن يترأس الوفد الإسرائيلي، مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز، ونائب رئيس الوزراء رونين بيريتس، فيما سيترأس الجانب الأمريكي وزير المالية ستيف مانوشين، ومبعوث البيت الأبيض آفي بيركوفيتش”.

وأضاف: “الغرض من الزيارة هو الإعداد لصياغة معاهدة تطبيع العلاقات بين الدولتين، وإنشاء فرق عمل بشأن اتفاقيات إضافية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطيران”.

وتابع: “سيبحث الوفد أيضا، مسألة تأشيرات الدخول والسياحة والتعاون العلمي التكنولوجي، في الطب والزراعة والمياه”.

ووقعت إسرائيل والبحرين إعلانا لتطبيع العلاقات بين البلدين في واشنطن يوم 15 من الشهر الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.