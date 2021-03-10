وفد إسرائيلي التقى بقادة قوات الدفاع المصرية في شرم الشيخ

وزير الاستخبارات الصهيونيي إيلي كوهين أفاد إن وفدًا صهيونيا رسميًا زار شرم الشيخ يوم أمس الثلاثاء لأول مرة منذ أكثر من عقد، والتقى خلال الزيارة بأعضاء كبار في قوات الدفاع المصرية من أجل تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي. وفقا لرويترز.
وأضاف كوهين في تغريدة عبر تويتر، أنه يشهد تحول العلاقات مع مصر إلى سلام دافئ ويشعر بالفخر بتمثيل الكيان الصهيوني، وختم تغريدته أن الثمار قريباً والسلام هكذا سيبدو قويًا.
ونشر إعلامي إسرائيلي عدة صور من الزيارة التي ضمنت 20 صهيونيا من قطاع الأعمال، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وكانت قد رصُدت رحلات طيران رسمي بين الكيان الصهيوني ومصر على مدار الأسبوع الماضي إلا أنها أعلنت رسميا يوم الثلاثاء 9 مارس 2021.
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