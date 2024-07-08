وفد إسرائيلي بالقاهرة لبحث مفاوضات الهدنة في غزة

نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع المستوى توقعاته بوصول وفد إسرائيلي يضم مسؤولين معنيين بمفاوضات المحتجزين إلى القاهرة خلال الساعات القادمة لاستئناف مفاوضات التهدئة.

كما توقع المصدر أيضا، طبقا لموقع “العريية نت”»”، زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الـ”سي إي آي” وليان بيرنز إلى القاهرة هذا الأسبوع للمشاركة في المفاوضات.

وذكرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن رئيس جهاز الأمن الداخلي “شين بيت” رونين بار توجه جوا إلى مصر لمواصلة المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي السياق ذاته، كشف قيادي في حركة حماس لـ”فرانس برس” أن الحركة وافقت على أن تنطلق المفاوضات حول المحتجزين “من دون وقف إطلاق نار” دائم.