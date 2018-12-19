وفد إسرائيلي رفيع المستوى يزور مصر لتعزيز التبادل التجاري

أعلنت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة أن وفداً اقتصادياً إسرائيلياً زار مصر لتعزيز التبادل التجاري.

حيث جاء ذلك في بيان نشرته السفارة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن الوفد الاقتصادي شارك الأحد في اجتماع اللجنة التوجيهية لاتفاقية الكويز، ومناقشة طرق تعزيز التبادل التجاري.

كما شملت الزيارة، بحسب البيان لقاءات رسمية بين كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة المصرية.

هذا وضم الوفد الإسرائيلي غابي بار، نائب مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، وأميرة أورون المسؤولة عن العلاقات الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

في سياق متصل حضر اللقاء الملحق التجاري بسفارة إسرائيل في مصر أوهاد تسيميت، مع مشاركة أعضاء من السفارة الأمريكية في القاهرة، لم يسمهم البيان.

كما ذكر البيان أن الوفد الإسرائيلي، أبدى إعجابه باستعداد الجانب المصري للعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والشركات الإسرائيلية لزيادة حجم التبادل التجاري، مشيراً إلى أن اتفاقية الكويز عززت التبادل التجاري، وأصبحت محركاً لنمو الصادرات المصرية ليس فقط في قطاع النسيج والملابس، ولكن أيضاً في العديد من القطاعات.