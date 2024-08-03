وفد إسرائيلي رفيع المستوى يصل القاهرة لبحث التهدئة

وصل إلى مصر، اليوم السبت، وفد إسرائيلي رفيع المستوى بمشاركة رئيس الموساد ديدي برنيع، ورئيس الشاباك رونان بار والمنسق غسان عليان.

وبحسب موقع «واللا» العبري فأن الوفد يجري اجتماعات مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل ومع كبار المسؤولين في الجيش المصري بشأن صفقة التبادل والترتيبات الأمنية في محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة ومعبر رفح.

ووفقا للموقع فإن مغادرة الوفد إلى القاهرة يأتي نتيجة الضغوط الأمريكية الشديدة على إسرائيل ومصر في الأيام الأخيرة لمواصلة المفاوضات حول صفقة الرهائن والقضايا الأمنية المرتبطة بها مثل ممر فيلادلفيا رغم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس السابق اسماعيل هنية.