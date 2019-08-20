وفد إسرائيلي يُجري زيارة غير مُعلنة إلى أراضي مُتاخمة لليبيا

قام وفد إسرائيلي قبل 3 أسابيع مضت بإجراء زيارة غير معلنة لبحث أفاق التعاون الإقتصادي مع تشاد.

وبحسب القناة الإسرائيلية الـ”13″ فإن الوفد زار تشاد استجابة لطلب رئيسها إدريس ديبي، وضم مسؤولين من وزارات الاقتصاد والتعاون الإقليمي والزراعة، إضافة الى ممثلين عن معهد التصدير الإسرائيلي.

هذا وكانت تشاد استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في يناير 2019 بعد قطيعة دامت ما يقرب من 50 عاماً، وذلك خلال زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى نجامينا.

كما أشارت القناة الإسرائيلية الى أن رئيس تشاد طلب إرسال الوفد الإسرائيلي بغرض فحص أفاق التعاون الإقتصادي بين البلدين إضافة الى نقل المعرفة في مجالات الزراعية والتعليم ومعالجة المياه.

يُذكر أن إسرائيل سعت في السنوات الأخيرة إلى التقرب من الدول الإفريقية في مسعى للحصول على دعمها في مؤسسات الأمم المتحدة.