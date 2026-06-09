وفد اقتصادي بلجيكي يزور «المنطقة الحرة» في مصراتة

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2026، سعادة فرانسوا دومون، سفير مملكة بلجيكا المعتمد لدى ليبيا، يرافقه الملحق العسكري البلجيكي رودي وارينز، وذلك في إطار لقاء رسمي بمقر الوزارة.

وحضر الاجتماع أبوبكر الطويل، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، ومصطفى أبورخيص، رئيس قسم الغرب بالإدارة.

وجاء هذا اللقاء بمناسبة انتهاء مهام السفير البلجيكي لدى ليبيا، حيث من المقرر مغادرته البلاد نهاية شهر يوليو القادم، إذ أعرب عن شكره وامتنانه وتقديره للباعور على ما حظي به من دعم ومساندة خلال فترة عمله الدبلوماسي في ليبيا.

وأكد السفير البلجيكي أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، مشيرًا إلى وفد اقتصادي رفيع المستوى يرافقه، والذي من المقرر أن يزور المنطقة الحرة بمدينة مصراتة يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026، لعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي المنطقة الحرة، بهدف بحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

من جانبه، أعرب الباعور عن أطيب تمنياته للسفير بالتوفيق في مهامه المستقبلية، عقب انتهاء فترة عمله كسفير لمملكة بلجيكا لدى ليبيا، مشيدًا بجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة خدمته.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الدبلوماسية المستمرة بين ليبيا ومملكة بلجيكا، والتي تشهد اهتمامًا متزايدًا بتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، خصوصًا عبر المناطق الحرة في ليبيا، التي تُعد من أهم المنافذ الواعدة لجذب الشراكات الدولية وتعزيز النشاط التجاري بين الجانبين.