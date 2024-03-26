وفد اقتصادي يطلع على التحضيرات للدورة 50 لمعرض طرابلس الدولي

زار مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ياسين الأبيض، ورئيس مجلس إدارة شركة الراحلة للخدمات النفطية، ونيس عيسى إدريس، ورئيس اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الإفريقي، مصطفى المانع، أمس الإثنين، معرض طرابلس الدولي، واطلعوا على التحضيرات للمشاركة في النسخة 50 من المعرض.

وقام الوفد بجولة للاطلاع على التجهيزات الجارية، وذلك في إطار مشاركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الدورة الـ 50 لمعرض طرابلس الدولي بجناح يضم الشركات التابعة له.

وأعرب الزوار عن ارتياحهم لمستوى التنظيم واسمتعوا من رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، إلى شرح بين فيه حرص الهيئة على متابعة كافة المناشط داخل مدينة المعارض، وتوفير سبل النجاح أمام المشاركين، مما يشكل دافعًا للاستمرارية.

وأكد الزوار أهمية دور المعارض في تعزيز التواصل والتعاون بين الدول، وتبادل الخبرات، ومتابعة التطورات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.