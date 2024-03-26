وفد الأعلى للدولة يطلع على ترتيبات حملة إغاثة غزة في ميناء مصراته

اطلع وفد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة أمس الاثنين، على الترتيبات التي اتخذت لانطلاق حملة الإغاثة الإنسانية الليبية لدعم غزة.

وقام الوفد بزيارة إلى محطة مصراته البحرية، حيث ترسو السفينة كِفالاي، ثم توجهوا إلى معرض مصراته، الذي يستقبل التبرعات من الشركات والتجار والمواطنين.

والتقى الوفد لجنة التحضيرات بالمعرض، استعداداً لمزيد من الحملات.

وكان للمجلس الأعلى للدولة مساهمة مادية فاعلة نتج عنها تسريع الحملة حتى تصل بسلام إلى مدينة غزة الصامدة.

ضم الوفد كلا من الدكتور عبدالقادر حويلي والأستاذ مصطفى الطرابلسي والسيدة فوزية كروان والسيدة سعاد ارتيمه و الدكتور عمر بعره.