وفد الأعلى للدولة ينهي زيارة إلى رواندا بزيارة لمتحف الإبادة الجماعية

التقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور مسعود عبيد، والوفد المرافق له أمس الثلاثاء، مع نائبة رئيس البرلمان الرواندي موكابا غويزا إيدا، ونائب رئيس البرلمان للشؤون المالية هاريريمانا موسى فاضل، في العاصمة الرواندية كيغالي.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس، بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة علاقات مشتركة بين البلدين، من أجل تسهيل التواصل.

وأكدت موكابا استعداد بلادها، عبر مجلس النواب الرواندي، لتقديم كل الدعم من أجل انجاح المصالحة الوطنية بدولة ليبيا.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية التي تجسد تاريخ وحضارة الشعبين الصديقين.

و زار وفد المجلس الأعلى للدولة عقب اللقاء، النصب التذكاري للإبادة الجماعية في كيغالي التي راح ضحيتها قرابة المليون شخص خلال أشهر معدودة.

كما زار الوفد متحف الإبادة الجماعية، الذي يروي تفاصيل مراحل نضال الشعب الرواندي وأهم النقاط التي تم وضعها من أجل المصالحة ووصول دولة رواندا إلى ما هي عليه الآن.

وفي ختام الزيارة سجل رئيس وفد المجلس الاعلى للدولة الدكتور “مسعود عبيد” كلمة بسجل كبار الزوار، عبر فيها عن بالغ احترامه لنضال الشعب الرواندي، مشددا على أن نضال الشعب الليبي من أجل المصالحة لن يتوقف حتى تتحقق المصالحة الوطنية الشاملة بالبلاد.