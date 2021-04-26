وفد البعثة الأممية يصل سرت للمشاركة في اجتماع لجنة 5+5

وصل مساء الأحد، إلى مدينة سرت، وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للمشاركة في الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأنه من المتوقع أن تبدأ اللجنة اجتماعها يوم الاثنين، بعد وصول أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين.

وذكرت مصادر باللجنة لوكالة الأنباء الليبية، أن اللجنة العسكرية المشتركة ستبحث بحضور مندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما تم الاتفاق علية خلال الاجتماعات السابقة بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعة فى جنيف السويسرية يوم 23 أكتوبر عام 2020.

وأوضحت المصادر أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة استعراض تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ونزع الألغام والمخلفات الحربية تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وبنود أخرى تم الاتفاق بشأنها في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بسرت خلال الشهر الماضي.