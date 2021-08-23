وفد البنك الدولي يبحث في طرابلس أوجه التعاون

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع وفد من البنك الدولي، الذي يزور طرابلس هذه الأيام، لعقد عدد من الاجتماعات الفنية مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

وحضر الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، وزير المالية خالد المبروك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء، ومدير إدارة المؤسسات بوزارة المالية.

وخُصِص الاجتماع لتقييم التعاون بين المؤسسات الليبية والبنك الدولي، واعتماد خطة العمل المقترحة من البنك الدولي في ليبيا، والتي من خلالها سيتم العمل المشترك مع الوزارات المعنية.

وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع، على ضرورة التعاون بين المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والوزارات المختصة والبنك الدولي في خلق شراكة وتعاون فاعل وملموس، وخلق فرص أستثمارية جيدة تدعم الاقتصاد الوطني.

يُشار إلى أن السيدة “هنرتيزفون” كُلِفت لتكون ممثلًا مقيما بليبيا لمجموعة البنك الدولي.

وفي ذات السياق، عقد وزير المالية، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع ممثلي البنك الدولي، تم من خلاله استعراض رؤية حكومة الوحدة الوطنية في إصلاح المشهد الاقتصادي الوطني بشكل عام ورؤية وزارة المالية في إصلاح النظام المالي بشكل خاص.

وأكد الوزير على ضرورة قيام البنك بتقديم الدعم الفني وتكثيف البرامج التدريبية للكوادر الوطنية للمساهمة في إنجاح برامج الإصلاح.