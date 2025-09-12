وفد الحكومة الوطنية يعقد اجتماعات لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع أمريكا

يواصل وفد حكومة الوحدة الوطنية اجتماعاته الرسمية في العاصمة واشنطن، حيث التقى مع وزارة التجارة الأمريكية ومكتب الشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال بوزارة الخارجية الأمريكية، في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة وتفعيل الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار (TIFA).

وضم الوفد وزير النفط والغاز المكلف، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير إدارة الأمركتين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة النفط والغاز.

وشهد الاجتماع الأول مع وزارة التجارة الأمريكية مناقشة تشجيع الشركات الأمريكية على فتح مكاتب مباشرة داخل ليبيا بدلاً من الاكتفاء بالمكاتب الإقليمية، لضمان حضور فعال في السوق المحلية، إلى جانب بحث آليات دعم عودة الشركات الأمريكية وتنمية أعمالها في مختلف القطاعات.

وفي الاجتماع الثاني مع مكتب الشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال بوزارة الخارجية الأمريكية، تم بحث أوضاع الشركات الأمريكية وآليات تطوير أدائها وتعزيز دورها في الاقتصاد الليبي، إضافة إلى توحيد الإجراءات الجمركية والضريبية وشهادات المنشأ ورخص التفتيش للمنتجات الأمريكية المصدرة إلى ليبيا، لتسهيل حركة التجارة وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين.

كما تناولت المباحثات تعديل الميزان التجاري وبناء شراكة اقتصادية متينة تغطي قطاعات استراتيجية تشمل النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والصحة، والتعدين، وإدارة الأصول، والكهرباء، والاتصالات، والمواصلات، والبنية التحتية، في إطار رؤية واضحة لتفعيل اتفاقية TIFA وتوسيع آفاقها العملية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز حضور الشركات الأمريكية في السوق الليبية، وتوسيع فرص الاستثمار الليبي في الولايات المتحدة، بما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويمهد لتعاون استراتيجي طويل الأمد يخدم المصالح المشتركة.