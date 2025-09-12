وفد الحكومة الوطنية يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي في واشنطن لبحث تسهيل التأشيرات

في إطار جهود تعزيز العلاقات الليبية الأمريكية، عقد وفد رفيع من حكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا موسعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، مسعد بولس، ومسؤولين من إدارة الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية.

وجاء الاجتماع بتوجيهات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بهدف مناقشة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والصحة، والتعدين، والاتصالات، والكهرباء، والمواصلات، والبنية التحتية.

كما بحث الطرفان ملف تسهيل منح التأشيرات الأمريكية للمواطنين الليبيين، لما له من دور مهم في دعم التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وشدد الجانبان على أهمية زيادة الاستثمارات الأمريكية في قطاع النفط والغاز، وتطوير الحقول ورفع معدلات الإنتاج، إلى جانب استكشاف فرص واعدة في قطاع التعدين، بما يعزز فرص إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

من جانبه، جدد الوفد الليبي التزام حكومة الوحدة الوطنية برؤية رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، الرامية إلى تحقيق التنمية والاستقرار، وبناء علاقات اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة.

وضم الوفد كلاً من: رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، ووزير النفط والغاز المكلّف، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير إدارة الأمريكيتين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة النفط والغاز.