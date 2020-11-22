وفد الطيران التونسي يبحث في مطار معيتيقة عودة رحلات الخطوط التونسية

قام وفد مختص يُمثل الطيران المدني التونسي بزيارة رسمية اليوم الأحد، لمطار معيتيقة الدولي.

وبحسب ما أفادت مصلحة المطارات بحكومة الوفاق، فإن الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لعودة استئناف رحلات شركة الخطوط الجوية التونسية إلى المطارات الليبية.

وتهدف الزيارة لإجراء عملية التدقيق المتعارف عليها دولياً والتي سينتج عنها إعداد تقرير مفصل عن حالة المطار من جوانب السلامة والأمن للتأكد من اتباع الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، وليتم على ضوئه الأذن لشركة الخطوط الجوية التونسية بمباشرة تشغيل رحلاتها إلى المطار وفقاً للتوصيات التي ستصدر عن فريق التدقيق الزائر.

وتوقعت مصلحة المطارات بحكومة الوفاق أن يبدأ التشغيل فعلياً قبل نهاية الشهر الجاري.