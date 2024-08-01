وفد اللجنة الأولمبية يزور سفارة ليبيا بباريس

قام وفد اللجنة الأولمبية الليبية المتواجد في فرنسا لحضور أولمبياد باريس 2024، ومتابعة اجتماعات اللجان الأولمبية الأفريقية والدولية صباح اليوم بزيارة لمقر سفارة بلادنا ليبيا بباريس.

وضم الوفد الرياضي الأولمبي د.جمال الزروق رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومحسن السباعي رئيس الوفد الليبي المشارك في الأولمبياد بباريس ونائبه لؤي الجطيلي .وكان في استقبال الوفد القائم بأعمال السفارة الليبية بالجمهورية الفرنسية د. فتحي أميمة وأعضاء السفارة.

ومن خلال هذا اللقاء قدم الدكتور جمال الزروق، والوفد المرافق له الشكر والتقدير لسعادة القائم بأعمال السفارة د. فتحي أميمة للمجهودات التي قام بها وأعضاء السفارة في باريس بتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بمشاركة أبناء ليبيا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأعرب الدكتور اميمة القائم بأعمال سفارتنا في فرنسا عن تقديره وشكره لكل المجمودات التي تبذلها اللجنة الأولمبية الليبية في خدمة الرياضة الليبية متمنيا مشاركة ناجحة لابناء ليبيا في باريس 2024 .