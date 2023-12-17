وفد المفوضية الوطنية للانتخابات يُشارك في مراقبة انتخاب مجالس المحافظات العراقية

تشارك المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مراقبة انتخاب مجالس المحافظات في جمهورية العراق، التي تنعقد في الثامن عشر من ديسمبر الجاري، بإشراف وإدارة المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات.

وذكرت المفوضية على صفحتها في فيسبوك، أن وفدا من موظفيها يترأسه عضوا مجلسها عبدالحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة، سيشارك في مراقبة الإنتخابات المحلية في العراق الشقيق، في إطار تعزيز نزاهة الانتخابات بحسب القواعد المتعارف عليها دوليا،موضحة أن هذه المشاركة تسهم في تبادل الخبرات بين الإدارات الانتخابية في مجال الإجراءات الفنية وتقنيات وآليات الاقتراع.

‏‎ويشارك في هذه الانتخابات قرابة 16 مليون ناخب عراقي ، كما بلغ عدد المحطات الموزعة 38 ألف محطة في عموم العراق