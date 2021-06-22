وفد المنطقة الغربية في لجنة 5+5 يُغادر سرت غربًا عبر الطريق الساحلي

غادر أعضاء وفد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، مدينة سرت عبر الطريق البري في اتجاه العاصمة طرابلس.

وأفادت وكالة الانباء الليبية، بأن وفد المنطقة الغربية في اللجنة برئاسة اللواء أحمد أبوشحمة، غادر مدينة سرت في اتجاه طرابلس عبر الطريق الساحلي المغلق مند أكثر من عام ونصف بعد مشاركته في الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المشتركة الذي اختتم أعماله اليوم الثلاثاء بالمدينة.

هذا وأرجعت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ختام اجتماعاتها بمدينة سرت التأخر في افتتاح الطريق الساحلي إلى الانتهاء من أعمال صيانته وتأمينه التي اتضحت الحاجة إليها عقب الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة للطريق رفقة ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إن اللجنة تبين لها بعد زيارتها الميدانية لعدة مواقع بالطريق الساحلي رفقة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الطريق بحاجة إلى إصلاحات وأن اللجنة بدأت التنسيق والتشاور مع كل الأطراف للقيام بالأعمال الميدانية المتعلقة بالصيانة والتأمين وذلك قبل افتتاحه بصورة نهائية.

وأوضحت اللجنة في البيان الذي تم تلاوته في بوابة الخمسين، أنها قامت بالتواصل مع الشركة المختصة التي أبدت استعدادها للقيام بأعمال الصيانة بالصورة المطلوبة خلال أيام قليلة وأن اللجنة ستقوم بمتابعة دلك بشكل مباشر بالأشراف على أعمال الشركة حفاظا على أرواح المواطنين المستعملين للطريق.

وأشارت اللجنة إلى أنها وقفت على الأماكن المحددة من اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية لإقامة البوابات والتمركزات، وأنها سمحت ببدء التجهيزات الخاصة بها لمتابعة الأعمال الميدانية المتعلقة بالصيانة والتأمين للطريق الساحلي، موضحة أنه من خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها تم التنسيق لعقد لقاء بين غرف العمليات الميدانية من الطرفين، ولجنة الترتيبات الأمنية، بشكل مباشر على خط التماس لأول مرة؛ من أجل التنسيق التام لتنفيذ الأعمال المناطة بها.

وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في بيانها، على استمرار اجتماعاتها ومتابعة الأعمال الميدانية المتعلقة بالصيانة والتأمين للطريق الساحلي تمهيدا لافتتاحه رسمياً خلال الأيام القريبة القادمة.