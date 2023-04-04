وفد المنظمة الدولية للطيران المدني يزور ليبيا

يقوم وفد من المنظمة الدولية للطيران المدني بزيارة رسمية إلى ليبيا، لمعاينة الإجراءات المتبعة والتعرف على مدى مطابقة المطارات للمعايير والقواعد القياسية المعتمدة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

ويضم الوفد المدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للطيران المدني بالشرق الأوسط محمد عبدالله الفارع، وعدد من الخبراء والمختصين في مجالات أمن الطيران والملاحة والسلامة الجوية.

وبحث الوفد خلال هذه الزيارة مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، يوم الاثنين، سُبل مساهمة المنظمة في دعم خطط وبرامج مصلحة الطيران المدني لتطوير القطاع والخروج من الحظر الجوي.

كما أجرى الوفد لقاء مع المختصين بمصلحة الطيران المدني منهم مدير مكتب تقييم سلامة المطارات والمقاييس، ومدير إدارة الملاحة الجوية، ومدير مكتب التراخيص والامتحانات.

وقدم نائب رئيس مصلحة الطيران المدني التهامي عمر أوحيده، عرضاً مرئياً لبرامج تطوير الإدارات التابعة للمصلحة بمجالات السلامة والملاحة الجوية وترخيص المطارات، بالإضافة إلى مشروع التحول الرقمي واستكمال متطلبات رفع الحظر الجوي.

وعبر الوفد الزائر عن بالغ تقديره للخطط والبرامج المستهدف تحقيقها بالطيران المدني، معبرا عن استعداده لتقديم كامل الدعم والمساندة لمصلحة الطيران المدني للخروج من الحظر الجوي في أقرب الاجال، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة المواصلات.

يُشار إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لوفد رفيع المستوى من المنظمة الدولية للطيران المدني إلى ليبيا وتتواصل على مدار 3 أيام يزور خلالها مطاري إمعيتيقة ومصراتة.