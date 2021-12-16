وفد النوّاب يبحث تعزيز التعاون مع تركيا في مختلف المجالات

التقى عدد من أعضاء وفد مجلس النواب وهم رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، رفقة رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، وأعضاء مجلس النواب سالم قنان وزياد دغيم، اليوم الخميس، في العاصمة التركية أنقرة، مع رئيس لجنة الصناعة والتجارة والطاقة بمجلس الأمة التركي زيا التوني الدز.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى بحث عودة الشركات التركية المتعاقدة في مجالات النفط والكهرباء خاصة بالمنطقة الشرقية.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التي يجريها الوفد الرسمي لمجلس النواب في تركيا بناء على دعوة رسمية من الجانب التركي.

هذا والتقى رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري، والوفد الرسمي المُرافق له، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، أمس الأربعاء.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسُبل تعزيز التعاون المُشترك على كافة الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمجلس النوّاب.

كما تناول اللقاء، الأزمة الليبية ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وسُبل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة، بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن لقاء وفد النواب مع أردوغان، تناول سُبل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة، بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وضم وفد النواب الذي يزور العاصمة التركية أنقرة، رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، ورئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي، والنواب سالم قنان وبدر النحيب وإدريس المغربي وزياد دغيم.