وفد الهيئة العامة للمناطق الصناعية يزور مصنع المدينة مصراتة

قام وفد من الهيئة العامة للمناطق الصناعية متكون من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومدير عام الهيئة، ومدير فرع الهيئة بالمنطقة الوسطى، بزيارة المجمع الصناعي الخاص بإنتاج المواد الخام والمواد الكيميائية.

وقام الوفد بجولة تفقدية في مرافق المجمع الصناعي التابع لشركة المدينة مصراتة لصناعة الطلاء والمعاجين المساهمة بمقره في المنطقة الصناعية الكراريم.

هذا واستقبل رئيس مجلس الإدارة بشركة المدينة مصراتة عبد الله بن نصر، الوفد الذي ضم أيضًا عضو المجلس البلدي مصراتة علي أبو ستة، ومستشار المجلس البلدي مصراتة الحسين الجمل، وعدد من موظفي الهيئة العامة للمناطق الصناعية فرع الوسطى.

واطلع بن نصر الوفد على المراحل الأخيرة من تجهيزات وتركيب الآلات، كما استمع الوفد إلى المشاكل والمعوقات التي كانت السبب في تأخير افتتاح هذا المجمع الصناعي الكبير

يذكر أن شركة المدينة مصراتة للطلاء و المعاجين وهي إحدى الشركات التابعة لشركة المدينة مصراتة القابضة، تأسست سنة 1993 في مدينة مصراتة، وتعمل في مجال الطلاء و المعاجين بدأت أولى عمليات إنتاجها بإنتاج الدهانات الزيتية و المائية ثم قام المصنع بفتح خطوط إنتاج لمختلف أنواع المعاجين و الدهانات كما يمتلك المصنع مختبر أبحاث مجهز بالكامل للعمل في مجال الدهانات و المعاجين.

وتعتبر شركة المدينة مصراته لصناعـة الطلاء والمعاجين المسـاهمة من أكبر شركـات الطلاء في ليبيـا، حيث تقـوم بتصنيع جميع أنواع الطلاء والمعـاجين الخاصـة بالجدران، كما تقوم بإنتـاج أكثـر من 90 منتـج، ومـن بيـن تلـك المنتجــات (المعاجيـن والدهانـات المائيـة والدهانـات الزيتية والدهانـات الصناعيـة والعـوازل والدهـانـات البحريـة والدهـانـات الديكوريـة، وغيره) وجميـع أنـواع الطـلاء.