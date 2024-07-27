وفد ايطالي يزور مبنى «رواق الكرامة» بطرابلس

استقبل مدير عام جهاز إدارة المدن التاريخية بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية أيمن ضو رفقة عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي، وفدا إيطاليا ضم رئيس المكتب الاقتصادي التجاري بالسفارة الإيطالية جياكومو غراندوسو.

كما ضم الوفد مدير مكتب ICE وكالة التجارة الإيطالية لويجي دابريا، ورئيس غرفة التجارة الليبية الإيطالية السيد نيكولا كوليتشي، إضافة إلى ممثل اليونسكو أنجيلو أرجيتو.



وقام الوفد بزيارة مبنى الجالاريا دي بونو (رواق الكرامة) بطرابلس، بحضور مدير شركة اليقين القابضة المنفذة لأعمال الصيانة والترميم للمبنى ماجد محمد حيث اطلع الوفد على المخططات والتصاميم التي أعدتها الشركة المنفذة لأعمال الصيانة والترميم للموقع.



وتم الاتفاق على وضع آلية للتعاون المشترك الدائم بين جميع هذه المؤسسات بما يخدم صالح المباني التاريخية في ليبيا.