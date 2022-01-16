وفد برئاسة «القطراني» يزور روسيا لبحث عدة ملفات

أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، بأن نائب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، سيزور روسيا على رأس وفد ليبيا، ابتداء من الأحد 16 يناير الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن زيارة القطراني إلى روسيا تستمر حتى 20 يناير، من المقرر أن يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين الروس من بينهم وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء.

وأضافت وكالة “تاس” أن القطراني سيبحث مع المسؤولين الروس مسألة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ونوهت الوكالة الروسية إلى أنه من المنتظر أن يرافق القطراني وزير النفط والغاز محمد عون ووزير الصحة علي الزناتي ووزير التخطيط كمال الحاسي.