وفد من مجلس النواب يزور روسيا لتعزيز التعاون البرلماني والمؤسسي

اختتم وفد مجلس النواب الليبي برئاسة النائب زايد هدية وعضوية النواب ناصر بن نافع والصادق الكحيلي وفرج الصفتي زيارة رسمية موسّعة إلى العاصمة الروسية موسكو، عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية ومجلسي الدوما والاتحاد، لبحث تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والرقابي بين البلدين، ودعم الاستقرار في ليبيا.

وفي إطار الزيارة، التقى الوفد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، حيث ناقش الطرفان سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية، وتبادلوا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على مستجدات الوضع الليبي وسبل دعم المسار السياسي.

وأكد فيرشينين “دعم روسيا للحوار بين جميع الأطراف الليبية”، فيما عبّر الوفد الليبي عن تقديره للموقف الروسي الداعم للاستقرار.

كما عقد الوفد سلسلة اجتماعات داخل مجلس الدوما الروسي شملت رئيس لجنة الشؤون الدولية، ورئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد، ورئيس لجنة الرقابة، حيث تم بحث التعاون في السياسة والاقتصاد والأمن ومكافحة الفساد، إضافة إلى تعزيز الرقابة البرلمانية وتفعيل قنوات التواصل بين اللجان التشريعية في البلدين.

وأكد الجانب الروسي خلال اللقاءات أهمية بناء شراكة استراتيجية تدعم الاستقرار الإقليمي.

وفي لقاء ثانٍ داخل الدوما، بحث الوفد الليبي مع نائب رئيس المجلس ف. دافانكوف آفاق تطوير التعاون البرلماني، ودعم الاستقرار المؤسسي في ليبيا، وتوسيع التعاون في المجالات التشريعية والسياسية.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التواصل بين المؤسستين التشريعيتين بما يخدم مصالح الشعبين.

وبمقر مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ الروسي)، التقى الوفد رئيس لجنة الشؤون الدولية ورئيس لجنة قواعد وتنظيم الأنشطة البرلمانية، حيث تمت مناقشة التعاون في الرقابة البرلمانية، وتبادل الخبرات في الحوكمة والشفافية، وتطوير الأطر التنظيمية المساندة للعمل التشريعي.

كما تبادل الجانبان التقييمات حول المستجدات السياسية الإقليمية، مؤكدين أهمية الارتقاء بالتعاون الرقابي وتفعيل القنوات المشتركة لرفع كفاءة العمل البرلماني في البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مساعي مجلس النواب الليبي لتوسيع شراكاته الدولية وتعزيز التعاون مع روسيا في الملفات التشريعية والسياسية والأمنية، في ظل تطلع الجانب الليبي إلى دعم دولي يعزز الاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد.