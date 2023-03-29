وفد برلماني يحط رحاله في موسكو.. والأزمة السياسية على طاولة البلدين

بحث وفد من مجلس النواب مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال زيارتهم روسيا الوضع السياسي في ليبيا، وكيفية التسوية الشاملة للأزمة السياسية.

وترأس الوفد البرلماني النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الهادي الصغير، وضم في عضويته جلال الشويهدي، الصديق حمودة، عبدالناصر بن نافعز

‎وأكد الجانبان على ضرورة مواصلة تعزيز الحوار الوطني البناء بمشاركة جميع القوى السياسية من أجل ضمان وحدة الدولة الليبية وسيادتها.

‎وتطرق الجانبان، إلى عدد من القضايا المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الليبية الروسية، بما في ذلك الاتصالات البرلمانية الدولية.