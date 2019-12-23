وفد تركي في موسكو لإجراء مباحثات حول سوريا وليبيا

وفددبلوماسي تركي يزور موسكو [انترنت]

توجه وفد دبلوماسي تركي إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات حول سوريا وليبيا.

ونقلت وكالة الأناضول، من مصادر دبلوماسية تركية، أن الوفد الذي يترأسه نائب وزير الخارجية سدات أونال، غادر إلى موسكو الأحد.



ومن المنتظر أن يجري الوفد الاثنين، مباحثات مع المسؤولين الروس، حول ملفي سوريا وليبيا.



ومن المقرر تناول التحضيرات للزيارة المخططة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تركيا، في 8 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده لا يمكن أن تتحمل بمفردها عبء موجة هجرة جديدة من إدلب السورية.



وأكد أردوغان أن تركيا تبذل وستواصل بذل قصارى جهدها بالتواصل مع روسيا لإنهاء الهجمات على إدلب.