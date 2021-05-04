وفد تركي يزور القاهرة لبحث تطبيع العلاقات

أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بأن وفداً تركياً برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، يزور العاصمة المصرية القاهرة يومي الأربعاء والخميس، لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية التركية، في بيان الثلاثاء، أن مشاورات سياسية بين البلدين ستجري في القاهرة يومي 5-6 مايو الحالي، برئاسة أونال ونظيره نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا.

وأفاد البيان أن المحادثات الاستكشافية، ستتناول الخطوات الواجب اتخاذها لتطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

وأعلن المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا عمر جليك، أمس الاثنين، أن بلاده تعمل على تشكيل آليات جديدة لبحث قضاياها مع مصر.

وأفاد جليك بأن زيارة الوفد التركي إلى القاهرة تأتي في هذا الإطار، وأكد ضرورة تباحث الطرفين بشأن قضايا أمنية إقليمية، على رأسها مسائل البحر المتوسط، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل اتفاقيات التنقيب عن الغاز في مياهه.

ولفت إلى أن الزيارة تهدف إلى تطوير آلية الحوار بين مصر وتركيا بشكل فاعل أكثر في المرحلة المقبلة سواء على صعيد البحر المتوسط أو العلاقات الثنائية.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في وقت سابق أن هذه الزيارة يمكن أن تسفر عن تعاون جديد بين البلدين، وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا، التي كاد أن يؤدي النزاع فيها عام 2020 إلى مواجهة عسكرية بين تركيا ومصر.

ويأتي ذلك تزامنا مع مؤشرات على تحسن محتمل في العلاقات بين مصر وتركيا والتي تشهد أزمة سياسية منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع لعزل الجيش المصري للرئيس الراحل، محمد مرسي، القيادي في جماعة “الإخوان المسلمين” و”أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا” حسب أنقرة، التي رفضت سابقا الاعتراف بشرعية الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي.

وفي مارس أعلنت تركيا استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت لوسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة في الأراضي التركية، بينها تابعة لجماعة “الإخوان المسلمين”، بتخفيف النبرة تجاه السلطات في القاهرة.