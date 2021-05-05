وفد تركي يصل القاهرة لبحث تطبيع العلاقات

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بدء جلسة المُشاورات السياسية مع تركيا برئاسة نائبي وزير الخارجية بالبلدين في العاصمة القاهرة.

وأفادت الخارجية، في بيان، بأن “جلسة المُشاورات السياسية بين مصر وتركيا بدأت برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية ونظيره التركي السفير سادات أونال وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة”.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس الثلاثاء، أن وفدا للبلاد برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال يزور العاصمة المصرية القاهرة، يومي الأربعاء والخميس، لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقالت الخارجية التركية في بيان، إن مشاورات سياسية بين البلدين ستجري في القاهرة يومي 5-6 مايو الحالي، برئاسة أونال ونظيره نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا.

وأوضحت الوزارة أن المحادثات الاستكشافية، ستتناول الخطوات الواجب اتخاذها لتطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

ومنتصف أبريل الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، إن تركيا ومصر قررتا مواصلة الحوار الذي بدأ عن طريق استخبارات البلدين، عبر وزارتي الخارجية.

يُشار إلى أن العلاقات بين تركيا ومصر مستمرة بين البلدين على مستوى القائم بالأعمال بشكل متبادل منذ 2013.

وخلال هذه الفترة جرت لقاءات خاطفة بين وزيري خارجية البلدين في مناسبات مختلفة، فيما تواصل كل من سفارة تركيا بالقاهرة وقنصليتها في الإسكندرية، وسفارة مصر لدى أنقرة وقنصليتها في إسطنبول أنشطتها.