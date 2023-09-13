وفد جزائري يزور العاصمة طرابلس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الثلاثاء، وفداً جزائرياً رفيعاً برئاسة وزير الداخلية إبراهيم مراد، ووزيري الصحة والتضامن ومسؤولة الهلال الأحمر الجزائري.

ونقل الوفد في مستهل اللقاء، تحيات رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون، متمنياً للشعب الليبي الشقيق الخير والسلام، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأكد الوفد أن الجزائر بدأت بإرسال مساعدات إنسانية هامة إلى ليبيا عن طريق جسر جوي مكون من 8 طائرات تابعة للجيش الجزائري متمثلةً في فرق إنقاذ متخصصة ومواد غذائية وطبية وألبسة وخيم.

كما أكد الوفد الجزائري خلال اللقاء، التزام الجزائر قيادةً وشعباً بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الليبي الشقيق.