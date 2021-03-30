وفد حكومة الوحدة الوطنية يتفقد سير العمل بمحطة كهرباء أوباري

قام نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، رفقة عضو مجلس الإدارة المهندس رضوان خليل، بزيارة إلى محطة كهرباء أوباري الغازية، رفقة مدير عام الإدارة العامة للخدمات المهندس حسين أبوزهوة، ومدير عام مشروعات النقل المهندس عز الدين مقام، ومساعده المهندس عبدالله سطيل، ومدير دائرة التخطيط المهندس محمد ابوسويدر، وعدد من مدراء الإدارات والدوائر بالمنطقة الجنوبية.

ويأتي ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها فريق من حكومة الوحدة الوحدة الوطنية للمنطقة الجنوبية.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على سير العمل لاستكمال الاختبارات التشغيلية للوحدتين الثانية والأولى التي يقوم بها فريق متخصص من مهندسي الشركة العامة للكهرباء برئاسة مدير عام الإدارة العامة للإنتاج المهندس كمال ضو.

كما قام الوفد بزيارة خط أوباري الفجيج لحل الاعتراضات واستكمال أعمال التركيبات من أجل نقل كامل القدرة المنتجة من المحطة قبل الذروة الصيفية القادمة مما سيساهم بشكل كبير في سد العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية وتقليل ساعات طرح الأحمال، بحسب ما أفادت دائرة الإعلام بالشركة.

هذا وأثنى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية على الدور الذي تقوم به فرق عمل الشركة العامة للكهرباء، وأكد على دعم حكومة الوحدة الوطنية لهذا القطاع بصورة عاجلة جدا، مشيراً إلى أن رئاسة الحكومة تُولي هذا الملف أهمية بالغة وستعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجه هذا القطاع.

في اطار الزيارة التي يقوم بها فريق من حكومة الوحدة الوحدة الوطنية للمنطقة الجنوبية . قام صباح اليوم الاثنين الموافق … تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الاثنين، ٢٩ مارس ٢٠٢١