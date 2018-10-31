وفد حكومي مكلف من المجلس الرئاسي يتجه إلى المنطقة الجنوبية

قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد السلاك إن وفد حكومي سيتوجه إلى المنطقة الجنوبية.

وأوضح السلاك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن الوفد الحكومي يضم كلا من النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان وعضو المجلس أحمد حمزة ووزراء الحكم المحلي، والشؤون الاجتماعية، والعمل والتأهيل، ووكلاء وزارات الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى قيادات أمنية وعسكرية.

وأضاف أن توجه الوفد إلى المتطقة الجنوبية جاء بتكليف من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وذلك لمعالجة الأزمة من جميع جوانبها الخدمية والأمنية.