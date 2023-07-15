وفد حكومي يبحث في إسطنبول سُبل رفع الصادرات الليبية

بحث وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماع مع غرفة تجارة إسطنبول إلغاء التعريفة الجمركية، وسُبل رفع الصادرات الليبية بما يُساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي الوطني.

وشارك في الاجتماع مستشارة وزير الاقتصاد شذر الصيد والقنصل العام الليبي صلاح الكاسح والملحق التجاري بالقنصلية العامة إسطنبول ومدير عام مركز تنمية الصادرات الليبي وعدد من الشركات الليبية المشاركة بمعرض “اف إسطنبول” للغذاء مع غرفة التجارة إسطنبول وعدد من الشركات التركية.

وأفادت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع ناقش سُبل رفع الصادرات الليبية بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي الوطني، إضافة إلى مذكرات التفاهم بين مركز المواصفات القياسية الليبية ومعهد المواصفات التركي الموقعة عام 2009 والتي تتضمن رفع كفاءة المنتج الليبي من حيث مواصفات التغليف والنقل حتى تضمن دخوله إلى السوق التركي والأسواق الأوروبية.

وأكدت شذر الصيد على ضرورة إعداد مقترح لرفع التعريفة الجمركية على المنتجات الليبية تمهيداً لبحتها مع وزارة التجارة التركية من خلال الإدارات المختصة من الجانبين، خاصة أن المنتجات التركية تدخل إلى ليبيا بدون التعريفة الجمركية.

وتم أيضاً خلال الاجتماع، استعراض قانون رقم 9 لسنة 2000م الخاص بالمناطق الحرة وتجارة العبور والفرص الاستثمارية بالمنطقة الحرة مصراتة والتي يتيح المزايا للمستثمر الأجنبي، كذلك قانون رقم 9 لسنة 2010م بشأن تشجيع الاستثمار.