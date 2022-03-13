وفد حكومي يبحث في العراق ملف السجناء الليبيين

وصل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين ورئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين بالخارج محمد زيدان، إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، رفقة الوفد المرافق له.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، بأن الزيارة تأتي بتوجيهات من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، وتهدف زيارة مهمة العمل الرسمية، لمتابعة ملف السجناء الليبين بالجمهورية العراقية.

والتقى الوفد القائم بالأعمال بالسفارة الليبية الصيد علي الصيد، لبحث سُبل تذليل الصعاب ومعالجة هذا الأمر واتخاذ ما يلزم من الإجراءات المطلوبة، تمهيداً لزيارتهم بعد صدور الموافقات الرسمية والتي حُددت يوم الاثنين غدا بمدينة الناصرية.