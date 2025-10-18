وفد حكومي يبحث مع بوينغ الأمريكية أجندة تعاون لتحديث منظومة الطيران المدني

عقد وفد من حكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا مع ممثلين عن شركة بوينغ الأمريكية لبحث سبل تعزيز التعاون في تطوير قطاع الطيران المدني الليبي.

وشهد الاجتماع استعراض أطر الشراكة الاستراتيجية التي تشمل تقديم الدعم الفني والاستشاري والتجاري بهدف تحديث قطاع الطيران المدني في ليبيا وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات التشغيلية.

وأكد وفد حكومة الوحدة الوطنية أن هذا التعاون يأتي ضمن رؤية الحكومة لإعادة بناء قطاع الطيران ورفع كفاءته التشغيلية، تزامنًا مع قرب افتتاح عدة مطارات جديدة، لتعزيز مكانة ليبيا كمركز إقليمي للطيران في المنطقة، ودعم تعافي الاقتصاد الوطني.

وضم الوفد الحكومي وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

من جانب شركة بوينغ، شارك نائب الرئيس للعمليات والسياسات الدولية مايك شنابل، ومدير المبيعات لإفريقيا – الطائرات التجارية كيث نيدا، ومدير برامج المبيعات لإفريقيا أندرو باتشيلي، ومديرة أولى للعمليات والسياسات الدولية ثو راجان.