وفد حكومي يصل مدينة سبها في زيارة لمناطق ومدن الجنوب

وصل اليوم السبت، إلى مدينة سبها نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، رفقة وفد حكومي يضم وزراء الاقتصاد والتجارة، والإسكان والتعمير، والشباب، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وكان في استقبال الوفد الحكومي، عميد بلدية سبها المُكلف إبراهيم حامد الشاوش، وـعضاء المجلس البلدي وعدد من مدراء القطاعات المختلفة بالبلدية، ومدير أمن سبها وحكماء وأعيان ومشايخ المدينة.

وتهدف الزيارة للوقوف على احتياجات المواطنين في المنطقة الجنوبية وحلحلت أبرز العراقيل وتذليل الصعاب، وتوفير كل ما يلزم من إمكانيات تسهم في رفع مستوى الخدمات وتلبي تطلعات المواطنين في مختلف مناطق ومدن الجنوب.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية، بأن زيارة الوفد الحكومي التي تستمر لمدة 3 أيام سيقوم خلالها بعدة زيارات ميدانية ولقاءات مع مختلف القطاعات ومؤسسات الدولة ببلديات الجنوب لتعزيز مبدأ التواصل والوقوف على العراقيل وتسهيل الخدمات للمواطنين وتحسينها، وكذلك افتتاح معرض ليبيا للغذاء ومسلزمات الحفظ والتغليف يوم غد الأحد بمنطقة تمنهنت، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.

نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبو جناح والوفد الوزاري المرافق له يصل إلى مدينة سبها وصل صباح اليوم السبت… تم النشر بواسطة ‏نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ١٩ يونيو ٢٠٢١

قام السيد نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان ابوجناح اليوم 19-6-2021 بالاجتماع رفقة الوفد الوزاري المرافق له المكون… تم النشر بواسطة ‏نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ١٩ يونيو ٢٠٢١