وفد حكومي يُتابع احتياجات محطتي الكهرباء ببلديتي ربيانة والكفرة

قام وفد حكومي برئاسة علي مريحيل المكلف من قِبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رفقة عدد من مهندسي الشركة العامة للكهرباء اليومين الماضيين بزيارة إلى بلديتي ربيانة والكفرة جنوب شرق ليبيا، للوقوف على الاحتياجات الفنية والتشغيلية لمحطتي الكهرباء في المنطقتين.

وذكرت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الخميس، أن الوفد برئيس المجلس التسييري للبلدية الذي أطلعهم على الاحتياجات التشغيلية للمحطة المغذية للمنطقة بالطاقة الكهربائية من قطع غيار ومستلزمات ضرورية وكذلك سبل توطين مشروع لتوليد الطاقة المتجددة بالبلدية.

كما اطّلع الوفد أيضًا على الوضع الفني لمحطة الكفرة البخارية لتوليد الطاقة الكهربائية ولتحديد قطع الغيار اللازمة لصيانة المحطة وتشغيلها بطاقتها القصوى.